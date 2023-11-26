Бывший советник Офиса президента (ОП) Алексей Арестович прокомментировал заявление лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что мирный договор с Россией в начале войны сорвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Соответствующий пост Арестович опубликовал в своем телеграм-канале.

Экс-советник Банковой считает, что это может вызвать рост антизападных настроений в Украине.

Но, по его мнению, "Запад никогда и не собирался побеждать Россию". Арестович считает, что Киев не понял этого и выстроил неверные отношения с партнерами.

"Вместо работы с Западом на основе взаимовыгодных предложений и выстраивания концепции реалистичной политики с учетом реальных (!) интересов сторон, мы создали патриотический лубок, в котором мы, истекая кровью, противостоим нашествию новой Орды, и теперь он должен нам денег и оружия.

Тем временем Запад купил у Орды ресурсов на сотни миллиардов долларов, десятки из которых Орда обрушит на наши головы в виде ракет и снарядов", - написал бывший советник ОП.

Арестович считает, что переубедить Запад сменить тактику у властей Украины не получится, и нужно исходить "из реального расчета".

"Необходимо положить калькулятор на стол и посчитать, что мы реально можем и чего мы реально не можем, и действовать исходя из реального расчета. Вместо этого власть и часть общества ее в этом поддерживающая предпочла усилить лубок. Что ж, тем сильнее будет удар об стену реальности. Выглядеть он может примерно как принуждение нас к реальности Западом и Кремлем одновременно. Скажем, РФ поперла в наступление, а Запад сократил помощь", - написал экс-советник Банковой.

"Дальше, кому повезет - мемуары в Канаде. Возвращение к трезвости - единственное, что еще способно создать ситуацию: "и правы, и не проиграли". О выигрыше надо было думать раньше", - добавил он.

Напомним, по словам Арахамии, все военно-политическое руководство Украины хочет продолжать войну.

Мы разбирались в отдельном материале, почему Украина отказалась от соглашения с Россией весной 2022 года.