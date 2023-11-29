Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, который в Кремле занимался Украиной, считает, что Москва не пойдет на какие-либо компромиссы с Украиной или на заключение договоренностей подобных Минским соглашениям.

Об этом он написал в своей колонке.

"Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет. Многие на Банковой тайком мечтают о Минске-3. Зря. И Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы", - написал Сурков.

Отметим, что украинские власти на данный момент не предлагают России каких-либо переговоров и мирных соглашений до вывода российских войск на границы 1991 года.

О том, что Киев к переговорам с РФ склоняют западные союзники в последнее время часто пишут СМИ со ссылкой на анонимные источники. Но официально эта информация опровергается.

О необходимости заключения перемирия в последнее время часто заявляет экс-советник Офиса президента Арестович, непублично о том же говорят и некоторые другие представители украинской элиты (об аргументах украинской "партии мира" мы ещё в мае).