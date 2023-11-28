Помощник президента РФ Владимир Мединский, участвовавший в стамбульских переговорах 30 марта 2022 года, утверждает, что заключение мирного договора между РФ и Украиной весной прошлого года было сорвано после визита в Киев не только Бориса Джонсона, но и представителей американских Госдепа и Пентагона.

Об этом он заявил в разговоре с журналистами, его слова передают российские СМИ.

Также Мединский назвал условия, очерченные РФ в мирном договоре.

"РФ на переговорах в 2022 году добивалась суверенитета над Крымом, "независимости республик" Донбасса, помимо требования нейтралитета Украины", – заявил помощник Путина.

При этом, подчеркнул Мединский, у России никогда не было цели завоевать Украину. В развязывании войны он обвинил Запад и президента Украины.

"Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия", - высказал мнение Мединский.

О том, что Джонсон призвал "просто воевать", ранее заявлял глава украинской делегации в Стамбуле Давид Арахамия. Арахамия говорил, что Россия была готова отвести войска на линию 24 февраля 2022 года при условии нейтралитета Украины. Остальные требования он назвал несущественными.

Ранее признание Арахамии комментировал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.