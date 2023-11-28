В Госдепе США считают "бессмысленным" для Украины начинать сейчас мирные переговоры с РФ.

Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, отвечая на вопрос РАР.

"Реальность такова, что мы не видим никаких признаков того, что Россия готова участвовать в реальных, предметных мирных переговорах. Президент Путин, похоже, говорит о том, что он будет ждать, по крайней мере, год или больше, прежде чем рассматривать возможность прекращения этого конфликта, поэтому с украинской стороны такие переговоры сейчас не имеют смысла. Это будет не диалог, а монолог о капитуляции", - заявил он.

Однако США не принимают решения за Украину без Киева и не склоняют ее к переговорам, добавил он.

Ранее Bild сообщал, что США и Германия намерены вынудить Зеленского начать переговоры с РФ, сокращая военные поставки. При этом Украину хотят поставить в "стратегически выгодную переговорную позицию".

Позже Государственный департамент США опровергает информацию издания BILD, что США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с РФ.

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