Некоторые европейские чиновники опасаются, что положение Украины на поле боя может ухудшиться этой зимой.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Американское издание пишет о превосходстве РФ в живой силе и технике, проблемах с западной помощью Украине, но считает, что в следующем году армия РФ "скорее добьется небольших успехов, чем достигнет прорыва".

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Майкл Кофман говорит, что пока РФ войну не выигрывает, но "если в следующем году не будет сделан правильный выбор в отношении украинского подхода и западных ресурсов, тогда перспективы Украины на успех будут выглядеть туманными".

Военный тупик усиливает мнение в Германии, что прекращение огня и переговоры с РФ будут в интересах Украины. Однако Берлин не хочет оказывать давление на Зеленского. Также на Западе не видят причин для Путина идти на перемирие сейчас. А если он на него и согласится, то скорее всего вскоре нарушит, восстановив силы.

Украина тоже вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в "течение некоторого времени" из-за нехватки боеприпасов, но может организовать эффективную оборону. Об этом говорят как западные эксперты, так и украинские офицеры.

"Следующий год можно использовать с пользой как год строительства для восстановления украинской армии", — сказал Кофман.

Он предлагает использовать его на мобилизацию и подготовку войск, отказаться от наступления и укрепить свои позиции.

"Если этого не произойдет, то следующий год может стать переломным, после которого Украина будет все больше становиться в невыгодное положение", - сказал он.

Напомним, что среди украинских военных растет недовольство командованием, правительством и президентом.

Также мы писали о том, что в Раде считают, что проблема мобилизации в Украине острее, чем дефицит снарядов.