Среди украинских военнослужащих растет недовольство генералитетом, правительством и президентом.

Об этом пишет немецкое издание Bild после общения с бойцами ВСУ.

Генералов упрекают за "непредусмотрительность" и отсутствие связи между соседними отрядами.

"Каждый отряд воюет сам за себя. Иногда в полном неведении относительно отряда справа и слева от себя, иногда даже в конкуренции с ним", - говорит боец.

Правительству озвучиваются претензии в недостаточном обеспечении солдат.

"Мы защищаем свою страну, рискуем жизнью, а в итоге сами оплачиваем снаряжение, аренду, питание и ремонт автомобиля. Что происходит со всеми деньгами, поступающими из-за рубежа? Мы все больше и больше чувствуем себя брошенными правительством", - сказал другой боец.

Солдаты оплачивают из своего кармана даже ремонт транспорта и бензин, покупают дроны и запчасти к ним.

"Мы также платим за аренду домов, в которых спим, и за еду. Это вызывает недовольство. Россияне вкладывают в войну всё, а мы большую часть организуем сами", — говорит солдат.

Также бойцы недовольны, что добираются до фронта на пятидесятилетних "Ладах", пока руководство "с гордостью указывает на сохранившиеся западные танки".

Война в Украине идет уже 642-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Паблики сообщают о боях за промзону в Авдеевке. Большая часть Авдеевки, включая коксохимзавод, под контролем ВСУ. Промзона находится на возвышенности и если информация о ее захвате россиянами подтвердится, это затруднит положение гарнизона ВСУ в Авдеевке.

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