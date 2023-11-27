В подельник, 27 ноября, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения. Всего враг нанес 1 ракетный и 34 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отражено 7 атак.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак противника возле Богдановки, Клещиевки, Андреевки и восточнее Северной Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 30 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Война в Украине идет уже 642-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Паблики сообщают о боях за промзону в Авдеевке. Большая часть Авдеевки, включая коксохимзавод, под контролем ВСУ. Промзона находится на возвышенности и если информация о ее захвате россиянами подтвердится, это затруднит положение гарнизона ВСУ в Авдеевке.

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