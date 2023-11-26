У ВСУ нет претензий к журналистам The Sun и Reuters, которые сняли работу ПВО над Киевом в ночь на 25 ноября.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Я видел видео, там нет ничего такого, что могло бы вызвать беспокойство. В сети запрещено публиковать фото и видео с "чувствительной информацией" - когда видно место пуска зенитной ракеты. Противник может это же видео иметь с нескольких точек, и на перекрестке этих точек можно безошибочно определить, откуда именно производился пуск", - сказал Юрий Игнат.

Напомним, что 25 ноября в результате атаки дронов на Киев пострадали пять человек.

Также мы писали о том, что Воздушные силы во время вчерашней атаки РФ сбили 74 российских беспилотника из 75.

А также о том, что во время атаки РФ использовала черные "Шахеды" покрытые карбоном.

Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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