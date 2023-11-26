Россияне снова пытаются захватить Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас российские войска пытаются наступать в направлении села Синьковка в нескольких километрах от реки Оскол.

"В случае успеха врага на этом направлении это позволит развить атакующие действия непосредственно на сам Купянск и выйти на берег реки Оскол", — добавил Фитьо.

По данным военного телеграм-канала Deep State, россияне уже находятся непосредственно в Синьковке и пытаются там закрепиться. Также они атакуют у Лимана Первого и смогли восстановить утраченные позиции у Ивановки, что юго-восточнее Купянска.

Чуть менее недели назад командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что российские войска атакуют на Купянском и Бахмутском направлениях.

"На Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки", - сказал тогда Сырский.

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