В сети появилось видео Авдеевского коксохимического завода с высоты птичьего полёта. На этот объект инфраструктуры последние несколько недель идут штурмом российские войска.

Кадры аэросъёмки с беспилотника публикуют телеграм-каналы военных обозревателей.

На видео можно заметить, насколько обширна территория, занимаемая предприятием. Значительная часть завода окутана дымом от недавнего обстрела и, несмотря на плохую видимость, можно заметить разрушения многих построек. На дальнем плане, за трубами коксохимического комбината, также виден дым после разрыва боеприпаса.

Ранее мы публиковали видео с самого Авдеевского коксохимического завода, где продолжаются бои.

Война в Украине идет уже 640-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 639-го дня. Под Авдеевкой продолжается третья волна российского наступления. В Воздушных силах сообщили, что РФ могла накопить под 900 ракет для будущих ударов по энергетике. Зимой в Украине будет развернута еще одна система Patriot из Германии.

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