Армия РФ в ходе третьей волны наступления на Авдеевку изменила тактику и отказалась от лобовых атак.

Об этом сообщил глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Первая волна - вообще шли как на парад. Вторая - уже колонны разделили и минимум с трёх направлений пытались идти. Сейчас они открыли четвёртое направление - со стороны Донецка, из Спартака. Плюс добавили промку. Больше пытаются растянуть по линии фронта", - рассказал Барабаш.

По его словам, погода не даёт РФ применять много техники. Однако через промзону она всё же проходит, поскольку там есть какое-то количество асфальтового покрытия.

Барабаш отметил, что россияне "лезут по всем направлениям: с флангов, с юга и с севера". Активно работает вражеская авиация, десятками наносятся удары КАБами и кассетными боеприпасами.

Ранее появилось видео с Авдеевского коксохимического завода, где ВСУ держат оборону. АКХЗ - это один из центральных узлов украинской обороны в Авдеевке, с потерей которого удерживать город станет очень трудно.

Мы также сообщали, что из Авдеевки эвакуировали последних рабочих коксохимического завода.