В сети появилось видео с Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), в районе которого ведутся непрерывные бои и продолжаются обстрелы.

Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал СтратКом ВСУ.

На видео можно заметить последствия ударов по предприятию, которое подверглось сильным разрушениям.

АКХЗ - это один из центральных узлов украинской обороны в Авдеевке, с потерей которого удерживать город станет очень трудно. Известно, что 8 ноября с Авдеевского коксохимического завода были эвакуированы последние 16 его сотрудников, которые обеспечивали консервацию предприятия.

Напомним, сегодня в украинском командовании сообщали, что армия РФ начала третью волну штурма под Авдеевкой.

Также мы рассказывали, что Россия начала применять под Авдеевкой бронемашины-камикадзе. Российские телеграм-каналы писали, что на позиции ВСУ направили начиненную двумя тоннами тротила машину МТЛБ, которая подорвалась на противотанковой мине.

Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

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