Россия начала применять под Авдеевкой бронемашины-камикадзе.

Об этом пишет издание Bild.

По данным газеты, российским войскам впервые удалось проникнуть на такой машине в промзону Авдеевки. Судя по имеющейся видеозаписи, экипаж покинул машину, которая проехала еще немного сдетонировала.

Пока эта тактика, как пишет газета, не работает, поскольку "бронешахиды" подрываются на минных полях.

Ранее данное видео публиковали российские телеграм-каналы. Они сообщали, что на позиции ВСУ направили начиненную двумя тоннами тротила машину МТЛБ, которая подорвалась на противотанковой мине.

Напомним, в феврале сообщалось, что россияне стали использовать на фронте начиненные взрывчаткой беспилотные бронетранспортеры к северу от Кременной. Их направляли на позиции ВСУ и подрывали дистанционно.

Война в Украине идет уже 634-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.