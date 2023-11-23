Армия РФ начала третью волну штурма под Авдеевкой.

Об этом сообщает командующий Александр Тарнавский.

По его словам, ВСУ "стойко удерживают оборону", а РФ несет большие потери в живой силе и технике - уничтожено 8 танков, общие потери в живой силе 700 человек.

Украинский военный ресурс DeepState показывает небольшое продвижение россиян в наступлении на город с юго-востока.

Ранее мы писали о том, что Россия начала применять под Авдеевкой бронемашины-камикадзе.

А также, что происходит в Авдеевке, которую штурмуют россияне.

Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

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