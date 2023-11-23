Армия РФ начала третью волну активных действий на Авдеевском направлении
Армия РФ начала третью волну штурма под Авдеевкой.
Об этом сообщает командующий Александр Тарнавский.
По его словам, ВСУ "стойко удерживают оборону", а РФ несет большие потери в живой силе и технике - уничтожено 8 танков, общие потери в живой силе 700 человек.
Украинский военный ресурс DeepState показывает небольшое продвижение россиян в наступлении на город с юго-востока.
Ранее мы писали о том, что Россия начала применять под Авдеевкой бронемашины-камикадзе.
А также, что происходит в Авдеевке, которую штурмуют россияне.
Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.
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