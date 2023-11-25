Российские военные телеграм-каналы заявляют о захвате армией РФ Авдеевской промзоны на юго-восточной оконечности города. Она с 2014 года контролировалась ВСУ. Там проходила с тех пор передняя линия обороны украинской армии.

Украина пока этого не комментирует и не подтверждает. Ранее украинские военные телеграм-каналы писали о продвижении россиян в промзоне.

Остальная часть Авдеевки остаётся под контролем ВСУ - это жилой сектор и коксохимический завод.

В то же время следует отметить, что промзона, о которой говорят в РФ, находится на возвышенности и, если информация о её переходе к россиянам подтвердится, положение гарнизона ВСУ в Авдеевке будет сильно осложнено.

Ранее появилось видео Авдеевского коксохимического завода с воздуха, который штурмуют россияне. Значительная часть завода окутана дымом и, несмотря на плохую видимость, можно заметить разрушения многих построек.

Мы также публиковали видео с самого завода, вокруг которого продолжаются бои - последствия ударов по предприятию, которое подверглось сильным обстрелам.