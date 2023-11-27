Вооруженным силам Украины нужны более молодые солдаты, потому что нынешний средний возраст военных слишком большой.

Об этом заявляют западные военные эксперты на страницах газеты Financial Times.

По мнению экспертов, это связано с тем, что "конфликт перешел в плоскость мелких пехотных боев в пешем порядке в траншейных системах", которые требуют лучшей физической формы. При этом средний возраст украинских мужчин, воюющих на фронте и проходящих обучение на Западе, составляет 30-40 лет.

Старший научный сотрудник Королевского института объединенных сил Джек Уотлин считает, что в ВСУ в этом году было мобилизовано "непропорционально много мужчин старшего возраста", но сейчас требуются молодые люди, обладающие большей выносливостью.

При этом директор польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка говорит, что Украина не может вести с РФ войну на истощение, поскольку у РФ больше и техники, и солдат. Киеву нужны более подготовленные и тренированные войска.

FT приводит оценку экспертов, что в Силах обороны Украины в прошлом году находились миллион мужчин и женщин, включая территориальную оборону, спецслужбы и пограничников, а потери составили около 70 тысяч погибшими и до 120 тысяч ранеными. У РФ, по их данным, примерно 200 тысяч погибших. По данным Генштаба ВСУ - у РФ более 300 тысяч погибших. В то же время по оценке главкома ВСУ Валерия Залужного в Украине погибли 150 тысяч россиян. Россия таких потерь не подтверждала.

Ранее призывать в ряды ВСУ более молодых предлагал экс-министр обороны Британии Бен Уоллес.

Также такие призывы раздаются со стороны отдельных военных и политиков.