Зимой в Украине будет развернута еще одна система ПВО Patriot из Германии.

Об этом сообщил посол ФРГ в Украине Мартин Егер в интервью изданию "Укринформ".

"Ситуация зимой сейчас может оказаться очень сложной. Вдобавок к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - сказал он.

Напомним, первая из четырех новых обещанных систем IRIS-T поступит не ранее конца 2024 года, а остальные - не раньше 2025 года.

Ранее в Воздушных силах сообщали, что Украина получит третий комплекс ПВО Patriot.

Также Германия обещала передать Украине 45 зенитных самоходных установок Gepard до конца года.

Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 638-го дня. Украинский командующий Александр Тарнавский сообщил о начале армией РФ третьей волны штурма под Авдеевкой. По его словам, ВСУ уверенно удерживают там оборону, а РФ несет большие потери в живой силе и технике. Между тем украинские военные, которые находятся в Авдеевке, рассказывают о тяжелой ситуации в городе.

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