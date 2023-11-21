Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев во вторник, 21 ноября, объявил о новом пакете военной помощи Украине. Германия передает Украине накануне зимы еще четыре установки ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает Bild.

Общая стоимость пакета составляет 1,3 млрд евро. В него войдут, в частности, четыре системы ПВО IRIS-T, первая из которых поступит не раньше конца 2024 года, остальные три — в 2025 году.

Также в пакет войдут:

20 тысяч снарядов 155-мм калибра;

противотанковые мины;

60 разведывательных беспилотников различных типов;

более 20 радиолокационных систем для обнаружения вражеских БПЛА и прочее.

В то же время дальнобойных ракет Taurus в этом пакете не будет.

"Новой информации о Taurus нет", - сказал Писториус.

На следующий год Германия планирует поставить Украине 140 тысяч 155 мм снарядов.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Германии прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

В начале ноября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал понять, что Украина уже не надеется на передачу ФРГ дальнобойных ракет Taurus. Правда, по его словам, Киев хочет получить от Берлина хотя бы ПВО.