Во вторник, 21 ноября, в Киев прибыл с неанонсированным визитом министр обороны Германии Борис Писториус.

AFP сообщает, что у него запланирована встреча с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.

Своим приездом Писториус хочет подтвердить поддержку Берлином Украины в ее борьбе против российских войск.

Также министр обороны Германии примет участие в церемонии возложения венков на Майдане в Киеве и посетит военный учебный центр.

Это второй визит Писториуса в Киев с тех пор, как он стал министром обороны в начале этого года.

Вчера столицу посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Во время его визита США объявили о новом пакете военной помощи на 100 млн долларов.

Напомним, 14 ноября Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли 10 танков Leopard 1A5.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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