США объявили о новом пакете военной помощи во время визита министра обороны Ллойда Остина в Киев.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

В новый пакет помощи от США на 100 млн долларов войдут:

одна реактивная артиллерийская система HIMARS и дополнительные боеприпасы;

зенитно-ракетные комплексы Stinger;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию.

Напомним, сегодня глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подтвердил поддержку Украины со стороны США.

Также члены делегации во главе с Ллойдом Остином сообщили, что США смогут продолжать военные поставки Украине, "по крайней мере, в течение некоторого времени".

Однако представители Пентагона признали, что сейчас они "дозируют" помощь Украине, поскольку запас доступных средств истощается. Они заверяют, что Израиль почти не оттягивает на себя помощь для Украины, поскольку "эти две армии сталкиваются с двумя разными видами борьбы".