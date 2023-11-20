США смогут продолжать военные поставки Украине, "по крайней мере, в течение некоторого времени". В частности, будут продолжаться поставки дальнобойного оружия (то есть ATACMS) и артиллерийских боеприпасов.

Об этом газете The Washington Post сообщили члены делегации во главе с главой Пентагона Ллойдом Остином, которые сегодня приехали в Киев.

Однако представители Пентагона признали, что сейчас они "дозируют" помощь Украине, поскольку запас доступных средств истощается. Они заверяют, что Израиль почти не оттягивает на себя помощь для Украины, поскольку "эти две армии сталкиваются с двумя разными видами борьбы".

"Есть некоторое совпадение. Но там, где есть дублирование в определенных видах боеприпасов… сокращение возможностей не происходит", - сказал источник изданию.

В свою очередь от властей Украины в ходе этого визита чиновники Пентагона надеются узнать больше о ее стратегии на зиму, "что означает потенциальный поворотный момент в контрнаступлении, которое не привело к ожидаемым успехам в возвращении оккупированных Россией территорий".

Мы сообщали о том, что глава Пентагона сегодня прибыл в Киев на переговоры с властями Украины.

В Киеве он встретился с Владимиром Зеленским, которому подтвердил "твердую поддержку Украины Соединенными Штатами".