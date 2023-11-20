В отношениях со многими внеблоковыми незападными странами у Киева наступило "охлаждение" (chill) после начала войны Израиля с ХАМАС.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью британской газете The Guardian.

"Это затруднило создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе против России", - сказал советник Ермака.

На фоне огромного числа жертв среди мирного населения сектора Газа страны глобального Юга обвинили Запад в "лицемерии" за его поддержку действий Израиля.

При этом Украина пытается собрать с участниками стран глобального Юга саммит мира по поддержке мирной формулы Владимира Зеленского.

Провести такую встречу планировали до конца 2023 года, но пока с конкретной датой мероприятия не определились.

Советник также заявил, что конфликт главкома ВСУ Валерия Залужного и Зеленского невозможен, потому что президент выше главкома по должности.

"Зеленский - его прямой начальник, конфликта не может быть по определению", - сказал Подоляк в том же интервью The Guardian.

Напомним, в последнее время появилось много сообщений о конфликте президента Зеленского и главкома Залужного на почве разногласий относительно перспектив войны. Также появились сообщения о якобы президентских амбициях самого Залужного.

Ранее Подоляк заявлял, что, если Украина согласится на мир без возвращения Крыма, она может не сохраниться как государство.

В свою очередь, издание Bloomberg писало, что отношения Зеленского и Залужного далеки от "громких заголовков" в СМИ.