Если Украина согласится с миром без возвращения Крыма, она может не сохраниться как государство.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

"Есть ли у нас финал, где мы не заходим в Крым, который бы четко говорил, что Украина будет иметь историческую перспективу? Есть ли хоть один финал, где мы оставили за Россией долю оккупированных территорий, и в России не прошли соответствующие политические, управленческие изменения и т.д. Есть ли у нас тогда хоть один шанс сохраниться в историческом разрезе 10-15 лет?", - заявил он в интервью "24 каналу".

Поэтому Подоляк призывает украинцев "дотерпеть" тяготы войны.

"Нужно осознавать, что при всей сегодняшней тяжести, депрессии, – должны дотерпеть. Это важно для того, чтобы наши дети не терпели все это", - заявил он.

Ранее журнал Foreign Affairs предложил Украине начать переговоры с Россией о перемирии и перейти к обороне.

Война в Украине идет уже 634-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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