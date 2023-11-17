Украине нужно перейти в оборону и предложить России перемирие.

Об этом говорится в статье известных американских экспертов-международников Ричарда Хааса и Чарльза Капчана в Foreign Affairs.

"В долгосрочной перспективе этот стратегический поворот даст понять России, что она не может просто надеяться пережить Украину и готовность Запада поддержать ее. Осознание этого может в конечном итоге убедить Москву перейти с поля боя за стол переговоров – шаг, который будет в конечном счете преимуществом Украины, поскольку дипломатия предлагает наиболее реалистичный путь прекращения не только войны, но и, в долгосрочной перспективе, оккупации Россией украинской территории", – говорится в статье.

Как полагают Хаас и Капчан, переход в оборону и тем более предложение перемирия со стороны Украины поставят Россию перед сложной дилеммой. Ей придётся либо пытаться атаковать самой, что намного сложнее, рискованнее и затратнее, чем обороняться, либо отвергнуть инициативу перемирия, утратив тем самым политическую инициативу и оказавшись в неопределённом положении, либо пойти на переговоры. Последнюю возможность авторы не исключают полностью, но считают маловероятной.

"Вашингтону необходимо взять на себя ведущую роль в начале консультаций с Украиной и западными союзниками, направленных на то, чтобы убедить Киев предложить прекращение огня, одновременно переходя от наступательной стратегии к оборонительной. Запад не должен оказывать давление на Украину, чтобы она отказалась от восстановления границы 1991 года или от возложения на Россию ответственности за смерти и разрушения, вызванные ее вторжением. Тем не менее, он должен попытаться убедить украинцев в том, что им необходимо принять новую стратегию для достижения этих целей", – пишут авторы.

Далее следует замечание о характере войны, которую ведёт Украина.

"Но реальность такова, что то, что началось как война по необходимости для Украины – борьба за само ее выживание, – превратилось в войну по выбору, борьбу за возвращение Крыма и большей части Донбасса на востоке Украины. Это война, в которой невозможно выиграть; она также рискует со временем потерять поддержку Запада", – считают международники.

Авторы считают, что при этом Запад должен предложить Украине особые отношения с НАТО и ЕС на неопределённый по времени переходный период.

"Западные союзники также должны ясно дать понять, что большинство санкций против России будут оставаться в силе до тех пор, пока российские войска не покинут Украину", – говорится в статье.

Отметим, что это один из первых призывов к Украине самой предложить России перемирие на страницах авторитетного западного СМИ.

Напомним, что официальная позиция украинских властей заключается в неприемлемости любых переговоров с РФ до вывода российских войск на границы 1991 года.

Ранее американские эксперты из Foreign Affairs призвали президента США Джо Байдена не брать Украину в Альянс.

Мы также сообщили, что Запад предлагает отправить в Украину военных советников.