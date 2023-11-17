Соединённые Штаты находятся в шаге от мировой войны, которую они могут проиграть.

Статью с данным заголовком опубликовало издание Foreign Policy.

Как пишет газета, к настоящему времени в двух из трёх наиболее стратегически важных регионов мира уже идут серьёзные военные конфликты, "требующие внимания США". В случае, если Китай решит начать вторжение на Тайвань, эти конфликты могут быстро перерасти в глобальную войну на трёх фронтах с прямым или косвенным участием США.

"В случае вторжения Китая на Тайвань, Соединённым Штатам будет трудно отразить нападение, обеспечивая при этом поток помощи Украине и Израилю", - говорится в статье.

В силу этого, по мнению издания, мировая война больше не является теоретической чрезвычайной ситуацией, обсуждаемой политическими экспертами, или лихорадочной мечтой "ястребов" и милитаристов. Foreign Policy пишет, что Третья мировая - вероятность реальная и ожидаемая, если не неизбежная.

Ранее Си Цзиньпин предупредил Байдена, что конфликт США и Китая будет иметь серьёзные последстивия для обеих страны.

Мы также сообщали, что Трамп опубликовал слова "третья мировая война" в своей социальной сети Truth Social.