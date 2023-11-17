Иран заявил США по закрытым каналам через посольство Швейцарии, что не хочет эскалации войны Израиля с ХАМАС, но она будет неизбежна, если ЦАХАЛ продолжит военные действия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян, пишет Financial Times.

"В ответ США мы сказали, что Иран не хочет распространения войны, но из-за подхода, принятого США и Израилем в регионе, но если преступления против жителей Газы и Западного Берега не будут остановлены, любая возможность может быть рассмотрена, и более широкий конфликт может оказаться неизбежным", - заявил Хосейн Амирабдоллахян.

Также Иран заявил о возможности нанести удар по американским авианосцам на Ближнем Востоке.

"Наши военные чиновники придерживаются мнения, что размещение американских авианосцев вблизи нашего региона, что делает их доступными, не является сильной стороной США. Скорее, это делает их более уязвимыми для возможных ударов", - заявил Амирабдоллахян.

Накануне агентство Reuters сообщило, что иранский аятолла Сейед Али Хаменеи заявил представителю ХАМАС, что Тегеран не вступит в войну на их стороне.

ХАМАС "категорически опроверг" достоверность данного сообщения.

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