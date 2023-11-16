ХАМАС "категорически опроверг" достоверность сообщения агентства Reuters о встрече между Исмаилом Ханией, главой его политбюро, и аятоллой Сейедом Али Хаменеи, лидером Исламской революции.

Агентство Reuters сообщило, что во время встречи в Тегеране в начале ноября аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что ХАМАС не информировала Иран об операции "Буря Аль-Аксы", начатой 7 октября, в связи с чем Иран не вступит в войну на стороне ХАМАС.

ХАМАС назвал эти сообщения ложными и призвал к ответственной журналистике при освещении деликатных геополитических вопросов.

В заявлении ХАМАС выразил сожаление по поводу "публикации необоснованных новостей" и призвал агентство Reuters провести тщательное расследование точности его сообщения.

Напомним, по данным американской разведки, Иран не хочет прямого конфликта с Израилем или США из-за боёв в секторе Газа.

В то же время Иран отказался пообещать Вашингтону нейтралитет в конфликте Израиля и Палестины, а также пригрозил Штатам после атаки Израилем сектора Газа.

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