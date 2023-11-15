Иран не будет воевать с Израилем на стороне ХАМАС.

Об этом сообщает Reuters.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи четко дал понять лидеру ХАМАС Исмаилу Гании во время их встречи в Тегеране в начале ноября, что страна не будет вступать в войну против Израиля.

В Иране не были предупреждены об атаке ХАМАСа на Израиль 7 октября.

"Вы не предупредили нас о своем нападении на Израиль 7 октября, и мы не будем вступать в войну от вашего имени", – сказал Хаменеи во время их переговоров.

Так пишет Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Ирана и ХАМАС, говоривших на условиях анонимности.

Напомним, по данным американской разведки, Иран не хочет прямого конфликта с Израилем или США из-за боёв в секторе Газа.

В то же время Иран отказался пообещать Вашингтону нейтралитет в конфликте Израиля и Палестины, а также пригрозил Штатам после атаки Израилем сектора Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя месяц стороны продолжают обмениваться массированными ударами. Армия Израиля развивает сухопутную операцию в секторе Газа. Представители ЦАХАЛ заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. Израильские военные опубликовали фото из парламента Газы.

В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

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