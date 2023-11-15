В Иране заявили руководству ХАМАС, что не будут воевать против Израиля - Reuters
Иран не будет воевать с Израилем на стороне ХАМАС.
Об этом сообщает Reuters.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи четко дал понять лидеру ХАМАС Исмаилу Гании во время их встречи в Тегеране в начале ноября, что страна не будет вступать в войну против Израиля.
В Иране не были предупреждены об атаке ХАМАСа на Израиль 7 октября.
"Вы не предупредили нас о своем нападении на Израиль 7 октября, и мы не будем вступать в войну от вашего имени", – сказал Хаменеи во время их переговоров.
Так пишет Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Ирана и ХАМАС, говоривших на условиях анонимности.
Напомним, по данным американской разведки, Иран не хочет прямого конфликта с Израилем или США из-за боёв в секторе Газа.
В то же время Иран отказался пообещать Вашингтону нейтралитет в конфликте Израиля и Палестины, а также пригрозил Штатам после атаки Израилем сектора Газа.
7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.
Спустя месяц стороны продолжают обмениваться массированными ударами. Армия Израиля развивает сухопутную операцию в секторе Газа. Представители ЦАХАЛ заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. Израильские военные опубликовали фото из парламента Газы.
В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.
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