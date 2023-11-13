В понедельник,13 ноября, израильские военные опубликовали свое фото в здании парламента Газы.

Также Минобороны Израиля заявило, что ХАМАС утратил контроль над Газой.

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что палестинские радикалы бегут на юг, а гражданское население грабит их базы.

Фото из парламента

Ранее мы писали о том, что 11 ноября премьер-министр Израиля заявил о полном окружении Газы.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах, но вскоре Израиль вытеснил боевиков ХАМАС со своей территории.

Спустя месяц стороны продолжают обмениваться массированными ударами. Проходят бои в туннелях в секторе Газа.

Армия Израиля развивает сухопутную операцию в секторе Газа. Представители ЦАХАЛ заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. При этом Израиль готов к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников, но в целом прекращать огонь не намерен.

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