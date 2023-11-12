В сети показали, как сейчас выглядит набережная города Газа, где проводит военную операцию Израиль.

Фото публикуют израильские сообщества и телеграм-каналы.

На снимке улица Аль-Рашид, идущая вдоль моря. На первом фото она изображена в мирные времена, до нападения ХАМАС на Израиль и ответного вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа. На втором по полностью разрушенной некогда живописной улице едет тяжелая техника израильтян.

Напомним, вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские войска завершили окружение столицы сектора Газа и ведут бои вблизи больницы "Аль-Шифа", где, как утверждает Израиль, укрывается ХАМАС. Нетаньяху также заявил, что Израиль сохранит военный контроль над Газой после войны по аналогии с Западным берегом реки Иордан.

А сегодня Всемирная организация здравоохранения заявила о потере связи с персоналом в больнице "Аль-Шифа" на севере сектора Газа. За последние 48 часов больница - крупнейший медицинский комплекс в Газе - подверглась множественным атакам, в результате чего несколько человек погибли.

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