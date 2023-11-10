Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль "прекратить убивать малышей, женщин и стариков".

Такое заявление Макрон сделал в интервью службе новостей BBC.

Президент Франции призвал Израиль прекратить бомбежки сектора Газа, под которыми гибнет мирное население. Одновременно Макрон заверил, что Франция категорически осуждает теракты, совершенные ХАМАС.

"Де факто - сегодня бомбят гражданских. Эти малыши, эти женщины, эти старики оказались под бомбежками и гибнут. Этому нет причин и нет законных оправданий. Поэтому мы призываем Израиль остановиться", - сказал Макрон.

На вопрос, нарушает ли Израиль международное право, Макрон ответил, что не его дело судить об этом.

Президент Франции заявил, что признает право Израиля на самооборону, но при этом считает, что прекращение огня будет выгодно в том числе и самим израильтянам.

"Поэтому мы призываем их остановить эти бомбежки", - сказал Макрон.

Ранее американский сенатор Берни Сандерс призвал не финансировать Израиль до остановки ударов по Газе и потребовал остановить "резню невинных людей".

Между тем, по данным BBC, бои в секторе Газа приближаются к основным больницам, где находятся тысячи раненых.