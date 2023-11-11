Израильская армия окружила город Газа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении.

Нетаньяху сообщил, что израильские войска завершили окружение столицы сектора Газа и ведут бои вблизи больницы "Шифа", где, как утверждает Израиль, укрывается ХАМАС.

Нетаньяху также заявил, что Израиль сохранит военный контроль над Газой после войны по аналогии с Западным берегом реки Иордан.

Ранее в США заявляли, что управлять анклавом должна Палестинская автономия, но Израиль с этим не согласен. Западные СМИ писали, что Палестинская автономия не играла никакой роли в управлении сектором Газа с 2007 года - с тех пор, как ХАМАС взял анклав под свой контроль.

Кроме того, глава Госдепа США просил Нетаньяху объявить временное перемирие в Газе, но премьер Израиля отказался.

Напомним, вокруг больниц в секторе Газа сейчас идут ожесточенные бои. Израиль утверждает, что под ними опорные пункты ХАМАС и бомбит, а врачи просят прекратить огонь или организовать доставку лекарств, медоборудования и персонала.

Также сообщалось, что Израиль взял под контроль 11 военных постов в секторе Газа, принадлежащих ХАМАС.

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