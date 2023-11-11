Вокруг больниц в секторе Газа сейчас идут ожесточенные бои. Израиль утверждает, что под ними опорные пункты ХАМАС и бомбит, а врачи просят прекратить огонь или организовать доставку лекарств, медоборудования и персонала.

Об этом пишет BBC.

"Без этого все оставшиеся больные просто умрут, а больницы превратятся в кладбища", - сказал доктор Мохаммад Абу Мугайсеб, один из координаторов благотворительной организации "Врачи без границ".

Накануне о том же просили Международный Красный Крест и американская организация "Врачи за права человека".

Абу Мугайсеб сказал, что в главной детской больнице Газы не хватает лекарств, а израильские танки окружили реанимационное отделение и врачи были вынуждены эвакуироваться.

"Медики ушли из больницы, а там в реанимации пять малышей. С ними сейчас никого, их бомбят, они умрут", - сказал врач.

Днем в субботу в самой большой больнице "Шифа" пропал свет, сообщил хирург Марвана Абу Саады.

Он прислал голосовое сообщение международному редактору BBC Джереми Боуэну, в котором рассказал, что вокруг больницы идут бои, и в результате обстрела пострадало главное отделение интенсивной терапии. В гражданских, которые пытались покинуть больницу, стреляли. Ни войти, ни выйти из "Шифы" сейчас невозможно, утверждает хирург.

О напряженной ситуации в больницах Газы накануне рассказывал корреспондент BBC Рушди Абу Алуф. Директор "Шифы" сказал ему, что в ней находятся около 15 тысяч человек. Вокруг больницы идут бои, к ней подошли израильские танки.

ЦАХАЛ подтвердил, что возле больницы "Шифа" в Газе идут бои. Израиль утверждает, что боевики ХАМАС размещают свои силы около гражданских объектов.

По данным CNN, за месяц войны в анклаве погибли 4 104 ребенка, что составляет чуть менее половины от всех смертей в Газе. Это превышает число несовершеннолетних жертв в любых конфликтах с 2019 года.

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