Из сектора Газа эвакуировались более 800 иностранцев через контрольно-пропускной пункт "Рафах" - CNN
Вчера 826 иностранных граждан эвакуировались из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Египет.
Об этом сообщил египетский пограничник журналисту CNN.
Это стало самым большим числом, покинувшим сектор Газа за один день с момента начала войны.
По меньшей мере девять раненых палестинцев также пересекли границу Египта, сообщил правительственный чиновник.
"Рафах" - единственный переход, открытый во время осады анклава Израилем, что делает его ключевым для региональных усилий по доставке помощи и выезду людей, отмечает издание.
Напомним, 7 ноября Украина эвакуировала первых 43 украинских граждан из сектора Газа. 10 ноября эвакуировали вторую группу граждан Украины - 160 человек.
Также были вывезены девять граждан Молдовы.
Ранее мы писали, что в секторе Газа идут бои вокруг крупнейшей больницы анклава "Аль-Шифа". СМИ сообщают, что израильские войска полностью окружили больничный комплекс и обстреливают его.
В Тель-Авиве окружения больницы не подтвердили и заявили, что в окрестностях больницы ведутся бои с боевиками ХАМАС.
Из-за ситуации вокруг этой больницы ХАМАС приостановил переговоры об освобождении заложников.
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