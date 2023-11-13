Вчера 826 иностранных граждан эвакуировались из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Египет.

Об этом сообщил египетский пограничник журналисту CNN.

Это стало самым большим числом, покинувшим сектор Газа за один день с момента начала войны.

По меньшей мере девять раненых палестинцев также пересекли границу Египта, сообщил правительственный чиновник.

"Рафах" - единственный переход, открытый во время осады анклава Израилем, что делает его ключевым для региональных усилий по доставке помощи и выезду людей, отмечает издание.

Напомним, 7 ноября Украина эвакуировала первых 43 украинских граждан из сектора Газа. 10 ноября эвакуировали вторую группу граждан Украины - 160 человек.

Также были вывезены девять граждан Молдовы.

Ранее мы писали, что в секторе Газа идут бои вокруг крупнейшей больницы анклава "Аль-Шифа". СМИ сообщают, что израильские войска полностью окружили больничный комплекс и обстреливают его.

В Тель-Авиве окружения больницы не подтвердили и заявили, что в окрестностях больницы ведутся бои с боевиками ХАМАС.

Из-за ситуации вокруг этой больницы ХАМАС приостановил переговоры об освобождении заложников.

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