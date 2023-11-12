В секторе Газа идут бои вокруг крупнейшей больницы анклава "Аль-Шифа".

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, израильские войска полностью окружили больничный комплекс и обстреливают его. Возможности эвакуироваться оттуда нет. Директор медицинского учреждения Мухаммед Абу Сальмия сказал, что здание не блокировано военными. По его словам, два человека, попытавшихся эвакуироваться, подверглись нападению.

А телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав анклава рассказал, что пять пациентов медицинского центра умерли в реанимации из-за нехватки кислорода. Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайла предупреждала ранее, что 39 недоношенных младенцев могут умереть из-за недостатка кислорода в случае отключения электричества в больнице. А сегодня агентство Reuters передало слова хирурга этой больницы о том, что бомбардировка Израиля вынудила извлечь недоношенных детей из инкубаторов на обычные койки.

"Мы знаем, что это очень рискованно. Мы ожидаем, что с каждым днем мы потеряем все больше детей", - заявил врач.

Между тем в Тель-Авиве окружения больницы не подтвердили и заявили, что в окрестностях больницы ведутся бои с боевиками ХАМАС.

Из-за ситуации вокруг этой больницы ХАМАС приостановил переговоры об освобождении заложников.

Также в Газе заявляют о блокаде Израилем еще одной крупной больницы - "Аль-Кудс".

Сегодня днем Всемирная организация здравоохранения заявила о потере связи с персоналом в больнице "Аль-Шифа".

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