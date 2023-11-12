Американцы считают, что США больше угрожает война в Израиле, чем в Украине - опрос
Британский журнал The Economist и социологическая фирма YouGov провели опрос американцев по теме войн в Украине и Израиле и о необходимости выделения помощи Киеву и Тель-Авиву.
Опрос проводился в четверг, 9 ноября.
Приводим список вопросов и результаты опроса.
1. Кто сейчас побеждает:
- Украина – 19%;
- РФ – 14%;
- никто - 38%.
2. Что делать с военной помощью Украине:
- увеличить - 23% (демократы 38%, республиканцы 14%);
- уменьшить – 31% (демократы 12%, республиканцы 50%);
- оставить на том же уровне - 27%.
3. Что делать с военной помощью Израилю:
- увеличить - 24%;
- уменьшить - 23%;
- оставить такой же - 28%.
4. США ответственны (обязаны что-то делать) за Украину:
- да – 34%;
- нет - 43%.
5. Что представляет большую угрозу для США:
- война в Украине - 18%;
- война в Израиле - 24%;
- обе – 34%;
- ни одна - 11%.
При этом демократы больше видят рисков из-за войны в Украине, а республиканцы - из-за войны в Израиле.
6. Кому вы симпатизируете:
- Украине - 64%;
- РФ – 3%;
- никому - 22%.
- Израилю - 40%;
- Палестине - 12%.
Ранее мы публиковали данные опроса, согласно которым все больше американцев выступают против финансирования Украины.
Также среди американцев обеих основных политических партий снижается поддержка поставок оружия в Украину.