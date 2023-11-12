Большинство американцев симпатизируют Украине. Фото: Pixabay

Британский журнал The Economist и социологическая фирма YouGov провели опрос американцев по теме войн в Украине и Израиле и о необходимости выделения помощи Киеву и Тель-Авиву.

Опрос проводился в четверг, 9 ноября.

Приводим список вопросов и результаты опроса.

1. Кто сейчас побеждает:

  • Украина – 19%;
  • РФ – 14%;
  • никто - 38%.

2. Что делать с военной помощью Украине:

  • увеличить - 23% (демократы 38%, республиканцы 14%);
  • уменьшить – 31% (демократы 12%, республиканцы 50%);
  • оставить на том же уровне - 27%.

3. Что делать с военной помощью Израилю:

  • увеличить - 24%;
  • уменьшить - 23%;
  • оставить такой же - 28%.

4. США ответственны (обязаны что-то делать) за Украину:

  • да – 34%;
  • нет - 43%.

5. Что представляет большую угрозу для США:

  • война в Украине - 18%;
  • война в Израиле - 24%;
  • обе – 34%;
  • ни одна - 11%.

При этом демократы больше видят рисков из-за войны в Украине, а республиканцы - из-за войны в Израиле.

6. Кому вы симпатизируете:

  • Украине - 64%;
  • РФ – 3%;
  • никому - 22%.
  • Израилю - 40%;
  • Палестине - 12%.

Ранее мы публиковали данные опроса, согласно которым все больше американцев выступают против финансирования Украины.

Также среди американцев обеих основных политических партий снижается поддержка поставок оружия в Украину.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться