Британский журнал The Economist и социологическая фирма YouGov провели опрос американцев по теме войн в Украине и Израиле и о необходимости выделения помощи Киеву и Тель-Авиву.

Опрос проводился в четверг, 9 ноября.

Приводим список вопросов и результаты опроса.

1. Кто сейчас побеждает:

Украина – 19%;

РФ – 14%;

никто - 38%.

2. Что делать с военной помощью Украине:

увеличить - 23% (демократы 38%, республиканцы 14%);

уменьшить – 31% (демократы 12%, республиканцы 50%);

оставить на том же уровне - 27%.

3. Что делать с военной помощью Израилю:

увеличить - 24%;

уменьшить - 23%;

оставить такой же - 28%.

4. США ответственны (обязаны что-то делать) за Украину:

да – 34%;

нет - 43%.

5. Что представляет большую угрозу для США:

война в Украине - 18%;

война в Израиле - 24%;

обе – 34%;

ни одна - 11%.

При этом демократы больше видят рисков из-за войны в Украине, а республиканцы - из-за войны в Израиле.

6. Кому вы симпатизируете:

Украине - 64%;

РФ – 3%;

никому - 22%.

Израилю - 40%;

Палестине - 12%.

Ранее мы публиковали данные опроса, согласно которым все больше американцев выступают против финансирования Украины.

Также среди американцев обеих основных политических партий снижается поддержка поставок оружия в Украину.