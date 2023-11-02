Среди американцев растет скепсис относительно необходимости финансирования Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup, которые приводит газета Financial Times.

Если в июне 29% опрошенных американцев заявили, что США делают "чересчур много" для поддержки Украины, то сейчас таких уже 41%.

При этом число сторонников помощи снизилось, но не так существенно. 25% ответили, что текущей поддержки Украины со стороны США "недостаточно", по сравнению с 28% в июне.

В начале октября опрос Reuters и Ipsos показал примерно такую же динамику. В соответствии с ним только 41% респондентов были согласны с утверждением о том, что Вашингтон "должен предоставить Украине оружие", по сравнению с 35%, которые не согласились. Поддержка поставок оружия из США снизилась по сравнению с маем, когда опрос показал, что 46% американцев поддерживают отправку оружия.

А весенний опрос в ФРГ выявил, что большинство немцев против поставки в Украину современных боевых самолётов. 64% респондентов заявили, что НАТО не должна поставлять боевые самолёты в Украину, и только 28% проголосовали за поставки.