Евросоюз выступает против изменения границ Газы или выселения ее жителей за пределы анклава по итогам конфликта.

Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.

"Я предложил министрам обсудить некоторые рамки, условия урегулирования конфликта. Для нас очевидно, что нельзя допустить сокращение или оккупацию части территорий сектора Газа, а также переселение его жителей", - сказал Боррель.

Глава евродипломатии добавил, что в ЕС выступают также против сохранения власти ХАМАС в секторе Газа и поддерживают единую палестинскую администрацию.

Напомним, США выступают за передачу Палестине управления Газой, однако Израиль заявляет, что против этого варианта.

Тем временем в секторе Газа идут бои вокруг больницы "Аль-Шифа". ХАМАС остановил из-за них переговоры о заложниках.

Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила о потере связи с персоналом в больнице "Аль-Шифа". В ВОЗ сообщили, что крупнейший медицинский комплекс в Газе подвергся множественным нападениям, в результате чего несколько человек погибли, а многие получили ранения.

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