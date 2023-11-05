С фронтов войны Израиля с ХАМАС поступает противоречивая информация.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. Он сообщил, что войска "достигли береговой линии и удерживают ее".

"Сегодня уже есть северная Газа и южная Газа", - добавил представитель ЦАХАЛ.

Отметим, что Израиль несколько дней назад уже заявлял об окружении Газы.

Хагари сказал, что ЦАХАЛ по-прежнему позволит гражданским лицам покидать северную часть Газы и направляться на юг.

В то же время служба новостей BBC приводит иное заявление израильской армии, согласно которому ЦАХАЛ намерен полностью окружить город Газу в течение двух суток, после чего войска начнут операцию непосредственно внутри города по уничтожению ХАМАС и его туннелей.



При этом в ЦАХАЛ считают, что ХАМАС можно уничтожить, но на это может понадобиться длительное время: от нескольких месяцев до года.

"Эта операция предполагает медленные и аккуратные действия. Кроме того, военные отметили, что на данном этапе операции армия не станет заходить в туннели, исходя из того, что они, скорее всего, заминированы. Входы будут контролироваться снаружи силами спецназа. В том случае, если будут получены разведданные о целесообразности уничтожения туннелей, ВВС Израиля нанесут удар с воздуха. Приказа нанести удар по больнице Аль-Шифа, под которой, как считает израильская разведка, скрываются многие высокопоставленные деятели ХАМАС, пока отдано не было. Однако представители ЦАХАЛ не исключили возможности такой операции", - пишет служба новостей BBC.

Отметим, что, судя по видео, в секторе Газа продолжаются ожесточенные бои ХАМАС с израильской армией. Боевики палестинской организации атакуют израильскую бронетехнику, которая зачастую двигается без сопровождения пехоты, из туннелей и затем уходят обратно.

Также боевики движения ХАМАС опубликовали видео продвижений в туннелях и дальнейших уличных боев с израильскими войсками.