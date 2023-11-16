Британское издание The Guardian обнародовало видео о том, как военные действия Израиля превратили большую часть Газы в руины.

На кадрах издание сравнило картинку с одного из балконов высотного дома в Газе, снятую до военных действий, с видом с этого же балкона после массированных ударов по Газе в рамках борьбы Израиля с ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

В течение месяца после атаки стороны обменивались массированными ударами. Армия Израиля начала сухопутную операцию в секторе Газа. Вскоре ЦАХАЛ полностью окружил город Газу и разделил прибрежный анклав надвое. Израильские военные захватили административные здания и опубликовали фото из парламента Газы.

В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

15 ноября Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении прекращения огня в секторе Газа и освобождении всех похищенных ХАМАС.

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