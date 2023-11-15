Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) одобрил резолюцию о продлении режима прекращения огня по гуманитарным соображениям и освобождении всех похищенных.

За это проголосовали 12 стран. США, Великобритания и Россия воздержались.

Впервые с начала войны США не наложили вето на резолюцию Совета безопасности по Израилю, и это связано с формулировкой резолюции, в которой обсуждаются гуманитарное прекращение огня и увеличение помощи наряду с призывом к освобождению похищенных.

Посол Израиля в ООН раскритиковал резолюцию. По его словам, она оторвана от реальности и не будет иметь никакого значения.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Украина воздержалась.

Резолюция была принята подавляющим большинством голосов. Она призывает к "немедленному, постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня", которое приведет к "концу войны" в секторе Газа. Также резолюция требует предоставление доступа населению сектора Газа к жизненно важным товарам и услугам.

Сразу 120 стран высказались за, 14 - против, 45 стран воздержались. В числе воздержавшихся - Украина, Германия и Индия. Франция, Россия и Бразилия в числе голосовавших за резолюцию.

После чего министр обороны Чехии призвала свою страну выйти из ООН, а делегация Израиля надела желтые звезды с надписью "Никогда больше" на заседание Совбеза ООН.