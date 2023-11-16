Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что израильская оккупация сектора Газа будет "большой ошибкой".

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, президент США "ясно дал понять" премьеру Израиля, что создание палестинского государства является единственным способом разрешения конфликта.

Между тем в Израиле придерживаются противоположной точки зрения. Накануне президент страны Исаак Герцог заявил, что "очень сильные силы", возможно, должны остаться в секторе Газа в ближайшем будущем, чтобы предотвратить повторное появление группировки ХАМАС после войны.

"Если мы отступим, то кто возьмет на себя управление? Мы не можем оставить вакуум. Мы должны подумать о том, каким будет механизм; есть много идей, которые витают в воздухе. Никто не захочет снова превратить это место в базу террористов", - сказал Херцог в интервью газете Financial Times.

В начале ноября Египет отклонил предложение о международном и израильском управлении сектором Газа в будущем.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

В течение месяца после атаки стороны обменивались массированными ударами. Армия Израиля начала сухопутную операцию в секторе Газа. Вскоре ЦАХАЛ полностью окружил город Газу и разделил прибрежный анклав надвое. Израильские военные захватили административные здания и опубликовали фото из парламента Газы.

В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

15 ноября Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении прекращения огня в секторе Газа и освобождении всех похищенных ХАМАС.

Что происходит в Израиле сегодня - читайте в нашей хронике событий.