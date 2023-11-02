Египет отклонил предложение о международном и израильском управлении сектором Газа в будущем. Также Египет выступил против принятия более двух миллионов переселенцев из сектора Газы.

Об этом сообщил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули во время пресс-конференции.

Он заявил, что Египет "никогда не допустит, чтобы ему навязывали какую-либо ситуацию, а также не позволит решать региональные проблемы за свой счет".

Накануне СМИ опубликовали план Израиля переселить палестинцев на северный Синай в Египте. Каир в ответ предложил переселить их в Израиль - в пустыню Негев.

Премьер Египта сообщил, что Биньямин Нетаньяху озвучил ему израильский план, на что он сказал главе правительства еврейского государства, что переселение палестинцев "вызовет новую войну между нами".

"Мы не хотим новой войны", - ответил премьер Израиля.

Когда состоялся этот разговор, Мадбули не уточнил.

Ранее газета Politico сообщила, что США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа после ликвидации движения ХАМАС многонациональных сил, среди которых могут быть американские военные. Стороны также рассматривают возможность предоставления временного контроля над анклавом странам региона при поддержке войск из США, Британии, Франции и ФРГ.

На днях Мадбули уже говорил, что его страна не поддастся давлению Израиля и не примет у себя палестинских беженцев из сектора Газа.