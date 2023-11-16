Израильская армия может сделать паузу в военной операции после установления контроля над больницей "Аль-Шифа" в секторе Газа.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров между Израилем и его западными союзниками.

По словам собеседника издания, ЦАХАЛ рассматривает такую возможность, чтобы использовать паузу в боевых действиях для допроса людей в больнице и оптимизации логистики, а после этого намерен сосредоточиться на операции в центре и восточной части города Газа.

FT пишет, что пауза также может быть использована для освобождения заложников, которых продолжает удерживать в секторе Газа ХАМАС. Источник издания заявил, что переговоры об освобождении заложников, которые США и Израиль ведут с властями Катара, играющего роль посредника, "успешно продвигаются".

Напомним, недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о полном окружении Газы. По его словам, ЦАХАЛ ведет бои вблизи больницы "Аль-Шифа", где, как утверждает Тель-Авив, укрывается ХАМАС.

На днях вокруг основных больниц в секторе Газа шли ожесточенные бои. Израиль утверждает, что под ними находятся опорные пункты ХАМАС, а врачи просят прекратить огонь или организовать доставку лекарств, медоборудования и персонала.

Накануне арабский канал Al-Jazeera со ссылкой на источники утверждал, что ЦАХАЛ взорвал склад медикаментов и оборудования в медкомплексе "Аль-Шифа". Израиль же говорил о доставке в больницу инкубаторов для новорожденных, детского питания и медицинских препаратов.