СМИ сообщают, что 15 ноября Израиль проводит операцию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Арабский канал Al-Jazeera со ссылкой на источники утверждает, что ЦАХАЛ взорвал склад медикаментов и оборудования в медкомплексе.

Корреспондент Би-би-си в секторе Газа поговорил с очевидцем в больнице, и тот рассказал, что ЦАХАЛ приказывает людям собраться во внутреннем дворе. Хирургического и реанимационного отделений это не касается.

По его словам, солдаты стреляли в воздух, чтобы заставить оставшихся внутри выйти. А на выходе их сканируют.

Также военные ходят из палаты в палату в сопровождении медиков и тех, кто знает арабский язык, опрашивая персонал и пациентов.

ЦАХАЛ подтверждает операцию против ХАМАС в больнице. Заявляет, что под больничным комплексом находится командный пункт ХАМАС, спецназ обыскивает подвалы, пока танки стоят снаружи. Также в ЦАХАЛ говорят, что доставили в больницу инкубаторы для новорожденных, детское питание и медицинские препараты.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя месяц стороны продолжают обмениваться массированными ударами. Армия Израиля развивает сухопутную операцию в секторе Газа. Представители ЦАХАЛ заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. Израильские военные опубликовали фото из парламента Газы.

В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

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