Израильский министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что у Израиля есть около двух-трех недель до того, как международное сообщество резко усилит давление из-за военной операции в Газе.

Как передает газета Times of Israel, Коэн отметил, что дипломатическое давление в связи с ситуацией в секторе Газа уже усиливается, хотя пока оно не очень высокое.

Во время пресс-конференции Коэн сказал, что его иностранные коллеги напоминают о гуманитарной ситуации в Газе, и некоторые из них уже попросили Израиль прекратить огонь, хотя такие призывы пока не озвучиваются публично.

Как считает Коэн, у Израиля есть "дипломатическое окно" в две-три недели до того, как международное давление начнет всерьез усиливаться. При этом глава МИД не уточнил, какие последствия такое давление может иметь, пишет Times of Israel.

Коэн заявил, что легитимность военной операции в Газе главным образом обеспечивает тот факт, что ХАМАС держит на территории сектора около 240 израильских заложников.

"Мир понимает, что Израиль не остановится, пока пленники не будут освобождены", - сказал глава МИД Израиля.

Напомним, в секторе Газа идут бои вокруг больницы "Аль-Шифа", ХАМАС остановил из-за них переговоры о заложниках.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль "прекратить убивать малышей, женщин и стариков".

А американский сенатор Берни Сандерс призвал не финансировать Израиль до остановки ударов по Газе и потребовал остановить "резню невинных людей".