Ближневосточный филиал ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) больше не оказывают помощь населению в секторе Газа и покинули анклав.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на слова генерального директора Минздрава сектора Газа Мунир аль-Габаша.

"БАПОР и ВОЗ больше не предоставляют услуги в секторе Газа. Учреждения ООН подчинились Израилю и покинули сектор Газа", - заявил аль-Габаш.

По информации палестинского Минздрава, число погибших мирных жителей от израильских обстрелов Газы увеличилось до 12 тысяч человек, ещё около 30 тысяч получили ранения.

Руководитель ведомства отметил, что к этому числу ещё прибавятся погибшие в больнице "Аш-Шифа" в городе Газа, где было убито 170 человек.

Ранее поступила информация, что ЦАХАЛ захватил правительственные здания и центры подготовки ХАМАС в Газе. Также был взят под контроль так называемый дом губернатора в анклаве, в котором располагались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, разведывательного подразделения и других служб группировки

Мы также сообщали, что израильские военные публиковали фото из зала заседаний парламента сектора Газа.