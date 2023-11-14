Президент Бразилии Лула да Силва осудил действия и ХАМАС, и Израиль.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"После террористического акта, спровоцированного ХАМАСом, последствия и решение государства Израиль столь же серьезны, как и у ХАМАСа. Они убивают невинных людей без каких-либо критериев", — сказал Лула да Силва на церемонии в Бразилиа.

Он говорит, что Израиль "сбрасывает бомбы там, где есть дети, больницы, под предлогом того, что там находится террорист".

"Это необъяснимо. Сначала ты должен спасти женщин и детей, а потом сражаешься с кем хочешь", — считает Лула.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя месяц стороны продолжают обмениваться массированными ударами. Проходят бои в туннелях в секторе Газа.

Армия Израиля развивает сухопутную операцию в секторе Газа. Представители ЦАХАЛ заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. Израильские военные опубликовали фото из парламента Газы.

Израиль заявил, что готов к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

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