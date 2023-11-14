Подразделения 7-й бронетанковой бригады и 1-й пехотной бригады "Голани" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватили несколько правительственных зданий ХАМАС в районах Шейх Иджлин и Римал города Газа.

Об этом сообщают израильские журналисты со ссылкой на ЦАХАЛ.

Среди захваченных зданий названы парламент, правительственный комплекс и штаб-квартира полиции сектора Газа. Также взят под контроль так называемый дом губернатора в анклаве, в котором располагались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, разведывательного подразделения и других служб группировки, "которые использовались для подготовки к нападению 7 октября".

ЦАХАЛ рапортует, что, помимо этого, установлен контроль над зданием инженерного факультета университета в Газе, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и ещë один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами содержания под стражей.

Между тем в ХАМАС заявляют, что контролируют ситуацию на поле боя в секторе Газа.

Ранее публиковались фотографии, на которых солдаты бригады "Голани" позируют внутри здания парламента и штаб-квартиры военной полиции Газы.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя месяц стороны продолжают обмениваться массированными ударами. Проходят бои в туннелях в секторе Газа.

Армия Израиля развивает сухопутную операцию в секторе Газа. Представители ЦАХАЛ заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. Израильские военные опубликовали фото из парламента Газы.

Израиль заявил, что готов к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

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