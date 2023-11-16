Армия Израиля взяла под контроль и "зачистила" прилегающую к морю западную часть города Газа и перешла к следующему этапу операции.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе посещения одной из армейских баз.

"За последние сутки мы завершили захват и зачистку западной части города Газа. Мы перешли к следующему этапу... Операция продолжается и проводится четко, избирательно и очень решительно", - сказал Галант.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль порта Газы.

Тем временем СМИ сообщают, что в секторе Газа снова полностью отключилась связь.

Оказание всех телекоммуникационных услуг в секторе Газа прекращено, поскольку исчерпаны все источники энергии, обеспечивающие работу оборудования, говорится в заявлении основных провайдеров Газы Paltel и Jawwal.

Это подтверждает и компания NetBlocks, которая занимается мониторингом интернет-соединений по всему миру.

Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев Филипп Лаззарини на пресс-конференции в Женеве заявил, что отключение связи произошло из-за нехватки топлива.

Напомним, на днях сообщалось, что Израиль взял под контроль 11 военных постов в секторе Газа, принадлежащих ХАМАС.

А сегодня газета Financial Times писала, что Израиль может приостановить боевые действия в Газе после установления контроля над крупнейшей больницей "Аль-Шифа".